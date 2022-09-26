Холанд раскрыл секрет своего успеха
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«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать. Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», — цитирует Холанда The Sun.
Напомним, что Холанд в летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Сити». В чемпионате Англии он провёл семь матчей, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.
Ранее «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры АПЛ.