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Холанд раскрыл секрет своего успеха

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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, что перед сном носит специальные очки.
Холанд раскрыл секрет своего успеха
  • Gettyimages.ru

«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать. Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», — цитирует Холанда The Sun.

Напомним, что Холанд в летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Сити». В чемпионате Англии он провёл семь матчей, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры АПЛ.

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