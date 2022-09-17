«Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры АПЛ
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Встреча в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Фил Фоден на 1-й, 16-й и 69-й минутах.
На 33-й минуте с поля был удалён игрок хозяев Нейтан Коллинз.
Таким образом, «Манчестер Сити» (17 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Вулверхэмптон» (шесть очков) — 16-й.
Ранее Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком АПЛ в августе.