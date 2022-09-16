Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе

Стали известны итоги конкурса на звание лучшего футболиста августа Английской премьер-лиги (АПЛ).

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан самым полезным футболистом месяца, сообщает пресс-служба АПЛ.

22-летний форвард сборной Норвегии забил девять мячей и отдал один результативный пас.

Лучшим тренером чемпионата Англии в августе стал Микель Артета из «Арсенала».

Напомним, что Холанд стал первым игроком «Сити», забившим в дебютных матчах АПЛ и ЛЧ.

Ранее сообщалось, что гол Холанда помог «Манчестер Сити» победить «Боруссию» в матче Лиги чемпионов.























