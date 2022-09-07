Холанд стал первым игроком «Сити», забившим в дебютных матчах АПЛ и ЛЧ
Он стал первым игроком за всю историю клуба, которому удалось забить гол в дебютных матчах АПЛ и Лиги чемпионов.
Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 4:0 в пользу «Ман Сити».
После первого тура «Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G (три очка). По дополнительным показателям ему уступает дортмундская «Боруссия». Третье место делят «Севилья» и «Копенгаген» (оба — без очков).
Ранее Килиан Мбаппе побил рекорд Лионель Месси в Лиге чемпионов.