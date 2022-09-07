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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».

Он забил 35 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 260 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком, достигшим такой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси — 35 мячей в возрасте 23 лет и 307 дней.

Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Кристофа Галтье. Килиан Мбаппе отличился на 5-й и 22-й минутах.

Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

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