Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Он забил 35 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 260 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком, достигшим такой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси — 35 мячей в возрасте 23 лет и 307 дней.
Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Кристофа Галтье. Килиан Мбаппе отличился на 5-й и 22-й минутах.
Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.