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Кунде: когда играешь за «Барселону», то приходишь в Лигу чемпионов за победой

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.
Кунде: когда играешь за «Барселону», то приходишь в Лигу чемпионов за победой
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency

«Каждый хочет сыграть в Лиге чемпионов и выиграть её. Нужно наилучшим образом начать турнир и победить в первом матче. Я хочу выиграть все трофеи, каждый турнир. Лично для себя я ставлю одну цель — продолжать прогрессировать. Когда ты играешь за «Барселону», то приходишь в Лигу чемпионов за победой», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

7 сентября «Барселона» сыграет с «Викторией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

В сезоне-2021/22 победителем ЛЧ стал мадридский «Реал». В финале он одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0. Мяч забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте. 

Ранее форвард «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал», а остаться во французском клубе.

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