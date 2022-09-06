Дембеле: для «Барселоны» хорошо, что Мбаппе не перешёл в «Реал»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал», а остаться во французском клубе.

«Мбаппе будет лучше в «ПСЖ». Я думаю, что ему очень нравится там. Это его родной клуб. Для «Барселоны» хорошо, что Килиан не перешёл в «Реал». Не знаю, перейдёт ли он в будущем в «Реал» или останется в Париже», — приводит слова Дембеле Diario Sport.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее Мбаппе рассказал, как президент Франции Эммануэль Макрон отговорил его переходить в мадридский «Реал».