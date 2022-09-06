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Мбаппе рассказал, как Макрон просил его остаться во Франции

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как президент Франции Эммануэль Макрон отговорил его переходить в мадридский «Реал».
Мбаппе рассказал, как Макрон просил его остаться во Франции
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции о своём будущем, о своём решении относительно карьеры. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для Франции», — приводит слова Мбаппе The New York Times.

Он также заявил, что куда бы он ни перешёл, он всё равно будет получать деньги. По его словам, он будет футболистом высокого уровня в любом клубе.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее Мбаппе высказался о новостях, согласно которым его партнёр по национальной команде Поль Погба обращался к шаманам, чтобы наложить на него проклятие.

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