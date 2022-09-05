Мбаппе прокомментировал слухи о том, что его проклял Погба
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«Сейчас я предпочитаю верить на слово товарищу по команде. Это его слово против слов его брата, я намерен верить партнёру по команде. Сейчас не время вкладывать в это много смысла. Я отстранён от всего этого», — приводит слова Мбаппе RMC Sport в Twitter.
По информации Get French Football News, Погба обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятье на Мбаппе.
Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.
Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятье на Килиана Мбаппе.
Ранее в Италии сообщили, что Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной алжирской моделью