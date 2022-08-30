В Италии сообщили, что Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной алжирской моделью

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может встречаться с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау.

По информации Corriere dello Sport, футболист и модель алжирского происхождения находятся в отношениях уже несколько месяцев. Впервые их заметили вместе в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля.

Рау получила известность после того, как стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке Playboy. Она перенесла операцию по смене пола в 16 лет. Сейчас ей 32 года.

Ранее сообщалось, что Поль Погба мог наложить проклятие на Килиана Мбаппе.