В Италии сообщили, что Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной алжирской моделью
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По информации Corriere dello Sport, футболист и модель алжирского происхождения находятся в отношениях уже несколько месяцев. Впервые их заметили вместе в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля.
Рау получила известность после того, как стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке Playboy. Она перенесла операцию по смене пола в 16 лет. Сейчас ей 32 года.
Ранее сообщалось, что Поль Погба мог наложить проклятие на Килиана Мбаппе.