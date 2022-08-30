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The Score: Погба мог наложить проклятие на Мбаппе

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может лишиться места в сборной Франции, если подтвердится факт того, что он пытался проклясть своего партнёра по национальной команде, нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации The Score, футболист при помощи шамана пытался наложить проклятие на Мбаппе. Об этом изданию сообщил старший брат Погба. Родственник вымогает у игрока €13 млн.

По данным источника, Мбаппе и его окружение внимательно следят за делом. Если слова брата Погба окажутся правдой, то Поль, скорее всего, покинет сборную Франции.

Напомним, что Погба отказался от операции ради участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Дидье Дешам был уверен, что Погба восстановится к ЧМ-2022 в Катаре.

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