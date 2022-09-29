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Тренер украинских боксёров считает «ударом в спину» приказ сняться с ЧЕ

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Тренер Антон Чередниченко отреагировал на приказ украинским спортсменам сняться с юношеского чемпионата Европы по боксу.
Тренер украинских боксёров считает «ударом в спину» приказ сняться с ЧЕ
  • РИА Новости

«В сложное время боксёров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами! Вот тут и стало видно, кто на деле, а кто на словах. Мне сбрасывали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьёт так сильно, как удар в спину. Шок — это слабо сказано. Сердце болит за наших боксёров и тренеров», — написал Чередниченко в Facebook*.

По его словам, ни один представитель украинской команды не приехал помочь и поддержать спортсменов. При этом Чередниченко отметил, что все проблемы решают старшие тренеры, а не федерация. По его мнению, украинские боксёры становятся «разменной монетой» для личных целей спортивных функционеров.

Напомним, что генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Джордж Еролимпос сообщил о приостановлении членства Федерации бокса Украины (ФБУ).

Приостановка членства будет отменена при соблюдении условий автономии ФБУ.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик выступил против языкового деления в стране.

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