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Усик поддержал русскоговорящих на Украине, выступив против языкового деления

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик выступил против языкового деления в стране.

«Некоторые люди, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Если тебя будут заставлять что-то делать, то…», — рассказал Усик на YouTube-канале украинского журналиста.

Напомним, что Усик отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Ранее сообщалось, что Александр Усик проведёт три боя и завершит карьеру.

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