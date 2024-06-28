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Си Цзиньпин: странам мира нужно придерживаться золотого правила невмешательства

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Странам мира следует придерживаться золотого правила невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт РИА Новости.

По словам китайского лидера, в межгосударственном взаимодействии необходимо прежде всего стремиться к «равенству, взаимному уважению и доверию».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай больше не может сотрудничать одновременно с Россией и Европой.

Также в Newsweek писали, что, по мнению США, Китай должен сделать выбор между Россией и Западом.

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