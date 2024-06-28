Си Цзиньпин: странам мира нужно придерживаться золотого правила невмешательства
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт РИА Новости.
По словам китайского лидера, в межгосударственном взаимодействии необходимо прежде всего стремиться к «равенству, взаимному уважению и доверию».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай больше не может сотрудничать одновременно с Россией и Европой.
Также в Newsweek писали, что, по мнению США, Китай должен сделать выбор между Россией и Западом.