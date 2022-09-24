Кирьос — об уходе Федерера: у Джоковича выросли шансы на Шлемы, а Надаль разбит

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

«Прощай, один из величайших спортсменов на свете. Прощай, король», — написал австралиец в соцсетях.

Он также прокомментировал фотографию, где Рафаэль Надаль плачет, а Новак Джокович смеётся на фоне прощающегося с теннисом Федерера.

«Новак понимает, что сейчас шансы на Шлемы выросли, а Рафа разбит», — шуточно написал Кирьос.

В прощальном матче Федерер сыграл в паре с Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

После игры Роджер и Рафаэль не смогли сдержать эмоций и расплакались.

Ранее Надаль прокомментировал решение Федерера завершить карьеру после парного матча на Кубке Лэйвера.