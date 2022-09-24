Кирьос — об уходе Федерера: у Джоковича выросли шансы на Шлемы, а Надаль разбит
- AP
«Прощай, один из величайших спортсменов на свете. Прощай, король», — написал австралиец в соцсетях.
Он также прокомментировал фотографию, где Рафаэль Надаль плачет, а Новак Джокович смеётся на фоне прощающегося с теннисом Федерера.
«Новак понимает, что сейчас шансы на Шлемы выросли, а Рафа разбит», — шуточно написал Кирьос.
В прощальном матче Федерер сыграл в паре с Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.
После игры Роджер и Рафаэль не смогли сдержать эмоций и расплакались.
Ранее Надаль прокомментировал решение Федерера завершить карьеру после парного матча на Кубке Лэйвера.