Надаль: важная часть меня ушла вместе с Федерером
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«С уходом Роджера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним. Потому что все моменты, когда он был рядом или в моменты, когда он был находился передо мной, были самыми важными моментами в моей жизни», — сказал Надаль.
В прощальном матче Федерер сыграл в паре с Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
После игры Роджер и Рафаэль не смогли сдержать эмоций и расплакались.
Ранее неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера.