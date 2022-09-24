Надаль: важная часть меня ушла вместе с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру после парного матча на турнире Кубок Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

«С уходом Роджера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним. Потому что все моменты, когда он был рядом или в моменты, когда он был находился передо мной, были самыми важными моментами в моей жизни», — сказал Надаль.

В прощальном матче Федерер сыграл в паре с Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

После игры Роджер и Рафаэль не смогли сдержать эмоций и расплакались.

Ранее неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера.