Неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера

Во время матча Кубка Лейвера по теннису в Великобритании произошёл неприятный инцидент.

Неизвестный мужчина выбежал на корт и поджёг себе руку. В этот момент был перерыв во встрече между греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Диего Шварцманом. Теннисистов на корте не было.

На активисте была футболка с надписью «Хватит частных самолётов в Великобритании». Служба охраны турнира потушила пламя и увела нарушителя в подтрибунное помещение.

23 сентября на турнире проведёт свой прощальный матч объявивший о завершении карьеры швейцарец Роджер Федерер.

Кубок Лейвера проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.