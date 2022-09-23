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Неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера

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Во время матча Кубка Лейвера по теннису в Великобритании произошёл неприятный инцидент.
Неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера
  • Gettyimages.ru

Неизвестный мужчина выбежал на корт и поджёг себе руку. В этот момент был перерыв во встрече между греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Диего Шварцманом. Теннисистов на корте не было.

На активисте была футболка с надписью «Хватит частных самолётов в Великобритании». Служба охраны турнира потушила пламя и увела нарушителя в подтрибунное помещение.

23 сентября на турнире проведёт свой прощальный матч объявивший о завершении карьеры швейцарец Роджер Федерер.

Кубок Лейвера проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.

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