Неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера
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Неизвестный мужчина выбежал на корт и поджёг себе руку. В этот момент был перерыв во встрече между греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Диего Шварцманом. Теннисистов на корте не было.
На активисте была футболка с надписью «Хватит частных самолётов в Великобритании». Служба охраны турнира потушила пламя и увела нарушителя в подтрибунное помещение.
23 сентября на турнире проведёт свой прощальный матч объявивший о завершении карьеры швейцарец Роджер Федерер.
Кубок Лейвера проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.
Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.