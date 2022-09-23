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Ольховский — о поражении Медведева: ничего страшного не произошло

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.
Ольховский — о поражении Медведева: ничего страшного не произошло
  • AP

«Очень много двойных ошибок было. Не хватает немного остроты. Турнир в Метце небольшой и может быть как подготовительный. У них же с тренером своя программа, и они ориентируются на более крупные турниры. Ничего страшного не произошло», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Он также подчеркнул, что матч в исполнении Медведева получился интересным. По словам Ольховского, соперник россиянина Стэн Вавринка понравился своей острой игрой.

«Впереди концовка сезона, там будет несколько турниров», — заключил Ольховский.

Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7, 6:3. Игра продолжалась два часа 24 минуты. Следующим соперником швейцарца станет Микаэль Имер из Швеции.

Призовой фонд турнира составляет более $534 тыс.

Ранее зрители освистали Медведева на матче турнира в Меце с Вавринкой.

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