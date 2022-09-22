Зрители освистали Медведева на матче турнира в Меце с Вавринкой
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Во время игры 26-летнего теннисиста из Москвы зрители освистали. Медведев в ответ на проявленное неуважение начал передразнивать болельщиков.
Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты. Следующим соперником швейцарца станет Микаэль Имер из Швеции.
Призовой фонд турнира составляет более $534 тыс.
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их наставником.