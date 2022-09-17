Федерер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их наставником

Северин Люти, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал, что его подопечному уже поступают предложения о работе наставником.

«Роджер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их тренером, но на данный момент он ещё не готов принимать какие-либо решения», — приводит слова Люти «Чемпионат» со ссылкой Blick.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на решение Федерера завершить карьеру.