Зверев назвал Федерера единственным в своём роде
- AP
«Спасибо Роджеру Федереру за всё, что он сделал для нашего спорта, за то, что вдохновляет миллионы людей во всём мире, и за то, что является настоящим примером для подражания», — написал Зверев в своих социальных сетях.
Он также заявил, что для него было большой честью разделить корт с Федерером. По его словам, эти воспоминания останутся с ними навсегда.
«Поздравляю с легендарной карьерой! Ты единственный в своём роде!» — написал Зверев, добавив эмодзи с короной.
Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.
Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась воспоминаниями о Федерере, который принял решение завершить карьеру.