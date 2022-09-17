Зверев назвал Федерера единственным в своём роде

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.

«Спасибо Роджеру Федереру за всё, что он сделал для нашего спорта, за то, что вдохновляет миллионы людей во всём мире, и за то, что является настоящим примером для подражания», — написал Зверев в своих социальных сетях.

Он также заявил, что для него было большой честью разделить корт с Федерером. По его словам, эти воспоминания останутся с ними навсегда.

«Поздравляю с легендарной карьерой! Ты единственный в своём роде!» — написал Зверев, добавив эмодзи с короной.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась воспоминаниями о Федерере, который принял решение завершить карьеру.