Азаренко рассказала о совете, который ей дал Федерер

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась воспоминаниями о швейцарском теннисисте Роджере Федерере, который принял решение завершить карьеру.

«Много воспоминаний, но очень запомнился разговор с Роджером и Миркой о том, как они справляются с путешествиями и довольно длинной карьерой. Это баланс работы и семейной жизни. Я получила отличный совет, которым пользуюсь и по сей день. Благодарна за это», — написала Азаренко в своих социальных сетях.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба прокомментировал новость о том, что Федерер принял решение завершить карьеру.