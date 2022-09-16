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Дзюба заявил, что шокирован решением Федерера завершить карьеру

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Нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба прокомментировал новость о том, что швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение завершить карьеру.
Дзюба заявил, что шокирован решением Федерера завершить карьеру
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Для меня это шок. Ждал, что он вернётся, ещё поиграет. Очень сильно расстроен. Теннис без Федерера для меня будет уже не тем. Хоть и продолжаю, конечно, сейчас смотреть теннис, болею в основном за наших», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее Лионель Месси трогательно обратился к Роджеру Федереру.

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