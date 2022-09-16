Дзюба заявил, что шокирован решением Федерера завершить карьеру

Нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба прокомментировал новость о том, что швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение завершить карьеру.

«Для меня это шок. Ждал, что он вернётся, ещё поиграет. Очень сильно расстроен. Теннис без Федерера для меня будет уже не тем. Хоть и продолжаю, конечно, сейчас смотреть теннис, болею в основном за наших», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее Лионель Месси трогательно обратился к Роджеру Федереру.