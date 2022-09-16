Месси трогательно обратился к Федереру

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси написал трогательный пост про теннисиста Роджера Федерера, который объявил о завершении карьеры.

«Гений, уникальный игрок в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего наилучшего на твоем новом поприще. Мы будем скучать по тому, как мы наслаждались, глядя на твою игру», — написал Месси.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее россиянин Карен Хачанов отреагировал на новость о решении Федерера завершить карьеру.