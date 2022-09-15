Хачанов — о завершении карьеры Федерером: нет Роджер

Россиянин Карен Хачанов отреагировал на новость о решении швейцарца Роджера Федерера завершить спортивную карьеру.

«Нет, Роджер», — написал Хачанов в социальных сетях.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что после Кубка Лэйвера закончит карьеру.

Кубок Лэйвера пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Федерера завершить спортивную карьеру.