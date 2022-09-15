Тарпищев отреагировал на решение Федерера завершить спортивную карьеру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема Роджера Федерера закончить карьеру.

«Несомненно, легендарная карьера. Роджер — яркий представитель классического тенниса, умел всё. Это человек для подражания и в технико-тактическом плане, и по человеческим мотивам в умении держаться», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что после Кубка Лэйвера закончит карьеру.

Кубок Лэйвера пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил вероятность участия ведущих теннисистов страны в Кубке Кремля.