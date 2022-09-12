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Тарпищев оценил шансы участия Медведева и Рублёва в Кубке Кремля

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил вероятность участия ведущих теннисистов страны в Кубке Кремля.
Тарпищев оценил шансы участия Медведева и Рублёва в Кубке Кремля
  • Gettyimages.ru

«Медведеву, Рублёву и другим ведущим нашим игрокам нет смысла участвовать. Им надо набирать очки, чтобы повыше стоять в рейтинге, а в этом году Кубок Кремля очков не даёт. Мы делаем ставку на наши резервы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что Даниил Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/8 финала и лишился лидерства в рейтинге ATP. Новой первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open 2022.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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