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Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

Россиянка с девятого места опустилась на 11-е. Вероника Кудерметова отыграла пять позиций и стала 13-й. Екатерина Александрова — 24-я, Людмила Самсонова — 28-я и Анастасия Потапова — 45-я.

Рейтинг возглавляет полька Ига Свёнтек, выигравшая US Open. Вторая — финалистка Открытого чемпионата США Онс Жабер из Туниса. Тройку замыкает эстонка Анетт Контавейт.

US Open 2022 прошёл с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $60 млн.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас станет самой молодой первой ракеткой мира.

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