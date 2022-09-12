Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Россиянка с девятого места опустилась на 11-е. Вероника Кудерметова отыграла пять позиций и стала 13-й. Екатерина Александрова — 24-я, Людмила Самсонова — 28-я и Анастасия Потапова — 45-я.

Рейтинг возглавляет полька Ига Свёнтек, выигравшая US Open. Вторая — финалистка Открытого чемпионата США Онс Жабер из Туниса. Тройку замыкает эстонка Анетт Контавейт.

US Open 2022 прошёл с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $60 млн.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас станет самой молодой первой ракеткой мира.