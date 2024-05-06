Источник RT: ВСУ готовят массированный удар по России 7 мая

ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00.

По данным источника RT, ожидается атака силами более 50 беспилотников и десятков дальнобойных ракет.

Сначала противник планирует запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели.

Отмечается, что это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.

Ранее Военная хроника сообщила о трёх ракетах, выпущенных в сторону Крымского моста через Бердянск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.