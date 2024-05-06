Источник RT: ВСУ готовят массированный удар по России 7 мая
По данным источника RT, ожидается атака силами более 50 беспилотников и десятков дальнобойных ракет.
Сначала противник планирует запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели.
Отмечается, что это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.
Ранее Военная хроника сообщила о трёх ракетах, выпущенных в сторону Крымского моста через Бердянск.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.