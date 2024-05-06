Сотрудники МЧС России локализовали возгорания в Иркутской области
«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали возгорания. Предварительно, в восьми садовых товариществах огнём повреждены 188 строений», — говорится в сообщении ведомства.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что в СНТ «Локомотив» в Братском районе Иркутской области, где горят дома, обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
В городе Вихоревка Иркутской области огонь охватил сухую растительность на площади 1,5 тыс. кв. м.