Сотрудники МЧС России локализовали возгорания в Иркутской области

Спасатели локализовали возгорания в Иркутской области, повреждены 188 строений, сообщили в МЧС России.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали возгорания. Предварительно, в восьми садовых товариществах огнём повреждены 188 строений», — говорится в сообщении ведомства.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что в СНТ «Локомотив» в Братском районе Иркутской области, где горят дома, обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

В городе Вихоревка Иркутской области огонь охватил сухую растительность на площади 1,5 тыс. кв. м.