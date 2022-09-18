Blic: футбольные фанаты во время ЛГБТ-парада в Белграде напали на полицейских

Футбольные фанаты устроили столкновения с полицией во время ЛГБТ-парада в Белграде.

Хулиганы были вооружены пиротехникой, палками и камнями. 12 сотрудников полиции получили ранения, было повреждено несколько служебных автомобилей. Среди нападавших были несколько десятков фанатов из группы болельщиков «Партизана» Principi, сообщает Blic.

Мероприятие проходило в столице Сербии 17 сентября. Для охраны активистов власти города задействовали более 5,2 тыс. сотрудников полиции.

Ранее болельщики «Црвены Звезды» устроили перформанс в память о погибшей журналистке Дарье Дугиной.