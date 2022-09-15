Петржела: турецким болельщикам не нравятся такие игроки, как Дзюба

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что турецкие болельщики не любят таких игроков, как форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба.

«Я говорил, что он не будет играть в Турции, у него не получится. Там играют быстрые и техничные. То, чего не хватает Дзюбе. Меня не удивило, что Артём остался на скамейке в последнем матче. Такие игроки турецким болельщикам не нравятся, он медленный», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».

34-летний футболист провёл матч шестого тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2) в запасе. В активе российского форварда один гол в трёх играх.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре Дзюбы.