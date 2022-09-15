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Петржела: турецким болельщикам не нравятся такие игроки, как Дзюба

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что турецкие болельщики не любят таких игроков, как форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба.
Петржела: турецким болельщикам не нравятся такие игроки, как Дзюба
  • РИА Новости

«Я говорил, что он не будет играть в Турции, у него не получится. Там играют быстрые и техничные. То, чего не хватает Дзюбе. Меня не удивило, что Артём остался на скамейке в последнем матче. Такие игроки турецким болельщикам не нравятся, он медленный», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».

34-летний футболист провёл матч шестого тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2) в запасе. В активе российского форварда один гол в трёх играх.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре Дзюбы.

 

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