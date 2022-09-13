«Эвертон» подписал контракт с экс-вратарём «Локомотива» Якуповичем

Бывший вратарь московского «Локомотива» Элдин Якупович продолжит карьеру в «Эвертоне».

Английский клуб подписал с голкипером краткосрочный контракт в связи с травмами Джордана Пикфорда и Энди Лонергана, сообщается на официальном сайте «Эвертона».

37-летний Якупович играл за «Локомотив», «Олимпиакос», «Арис», «Халл Сити». С 2017 года голкипер выступал за «Лестер Сити». Он провёл за это время четыре матча, пропустил шесть мячей и дважды отстоял на ноль.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил уровень игры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.