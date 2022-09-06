Агент Филипенко подтвердил, что защитник подпишет контракт с «Уралом»

Евгений Гайдук, агент защитника Егора Филипенко сообщил, что футболист подпишет контракт с «Уралом».

«Пока контракт Егора Филипенко с «Уралом» не подписан. Скорее всего, подпишет. Думаю, завтра об этом объявят. Два дня назад футболист ещё играл за «Шахтёр Солигорск», — цитирует Гайдука «Спорт-Экспресс».

34-летний Филипенко выступал за солигорский клуб с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Урал» (одно очко) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Урал» подпишет контракты с защитниками Филипенко и Бегичем.