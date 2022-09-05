Бояринцев: не вижу каких-то оснований, что с «Зенитом» нельзя бороться за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что в сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Да, у «Зенита» собралась качественная линия атаки, но я, откровенно говоря, не вижу каких-то оснований, что с петербуржцами нельзя бороться за чемпионство, что команда явный лидер РПЛ», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

По его словам, с командой из Санкт-Петербурга можно конкурировать за золотые медали в чемпионате России.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём превосходстве над игроками на поле.