Бояринцев: не вижу каких-то оснований, что с «Зенитом» нельзя бороться за чемпионство
- РИА Новости
«Да, у «Зенита» собралась качественная линия атаки, но я, откровенно говоря, не вижу каких-то оснований, что с петербуржцами нельзя бороться за чемпионство, что команда явный лидер РПЛ», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.
По его словам, с командой из Санкт-Петербурга можно конкурировать за золотые медали в чемпионате России.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.
Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём превосходстве над игроками на поле.