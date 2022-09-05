Клаудиньо: не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём превосходстве над игроками на поле.

«Не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле, ха-ха», — цитирует игрока Sport24.

Напомним, что Клаудиньо вышел на поле после травмы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:1). Из-за повреждения он пропустил четыре игры.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком».