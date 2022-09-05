Буянова: здоровье Косторной оказалось ещё хуже, чем я предполагала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о здоровье своей подопечной — чемпионки Европы Алёны Косторной.

«Здоровье Косторной оказалось ещё хуже, чем я предполагала. Мы с ней договорились попробовать поработать. Чтобы и я, и она сама смогли понять, как она сможет работать после двух переломов подряд», — цитирует Буянову РИА Новости.

Она добавила, что Косторная боялась прыжков, чтобы опять не сломать руку. При этом тренер считает, что такому таланту, как Алёна, нужно дать время для перезагрузки.

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка Алёна Косторная перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

В 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. Косторную 5 сентября госпитализируют для проведения операции.

Ранее Буянова рассказала, что Косторная могла перейти к ней ещё в 2020 году.