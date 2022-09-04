Буянова рассказала, что Косторная могла перейти к ней ещё в 2020 году

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила, что начала бы сотрудничество с чемпионкой Европы Алёной Косторной ещё в конце 2020 года, если бы та обратилась к ней сама, а не через тренера Сергея Розанова.

«Да. Это было сразу после чемпионата России в 2020 году», — ответила Буянова, которую цитирует РИА Новости, на вопрос, хотел ли Розанов перейти к ней от Плющенко вместе с Косторной.

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка Алёна Косторная перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

В 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. Косторную 5 сентября госпитализируют для проведения операции.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила шансы Косторной вернуться на прежний уровень.