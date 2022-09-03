Бутырская о Косторной: очень талантливая фигуристка с очень сложным характером

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила шансы Алёны Косторной вернуться на прежний уровень.

«Всё будет зависеть от настроя фигуристки. Она очень талантливая девочка, но с очень сложным характером. Если она сможет немного со своим характером поработать», — цитирует Бутырскую Metaratings.

По её мнению, проблема в том, что Косторная раньше времени переслушала всяких хвалебных комментариев о себе и немного сама собой восхитилась.

«Не хватило ей терпения, чтобы дождаться Олимпиады. После Игр можно было спокойно отдыхать, говорить о своем величии. Но я верю в то, что человек может меняться», — добавила Бутырская.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. Косторную 5 сентября госпитализируют для проведения операции.

Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Елена Буянова назвала причины переноса операции Косторной.