Буянова назвала причины переноса операции у Косторной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, почему было принято решение перенести проведение операции у Алёны Косторной.

«Хирургическое вмешательство по поводу разрыва вертлужной губы тазобедренного сустава могло быть проведено чемпионке Европы-2020 ещё в первой половине июля. Но в клинике ФМБА, которая обслуживает спортсменов российских сборных команд, не оказалось необходимых расходников. Потом выяснилось, что один из анализов Алёны требует, чтобы был выдержан десятидневный карантин, и дата операции передвинулась на вторую половину августа», — заявила Буянова RT.

Сейчас же, по словам Буяновой, у которой с нынешнего сезона катается Косторная, карантинные сроки в системе ФМБА ужесточились и возможность лечь в больницу отодвинулась ещё на три недели, а то и на месяц.

«К сожалению, у нас нет возможности выбрать другую клинику. Вряд ли для Алёны найдут возможность отправить её оперироваться в ту же Германию. Поэтому остаётся только ждать», — добавила Буянова.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об операции на бедре, которая предстоит Косторной.





