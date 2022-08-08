Тарасова: будем надеяться, что Косторная сможет успешно кататься после операции

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об операции на бедре, которая предстоит фигуристке Алёне Косторной.

«Неделя хороших тренировок — нога летит. Разные у всех травмы получаются в результате профессиональной работы, поэтому будем надеяться, что Косторная сможет успешно кататься после операции», — цитирует Тарасову ТАСС.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Под руководством Тутберидзе спортсменка стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко поддержала Косторную.