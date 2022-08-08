Гончаренко: хочется пожелать Косторной здоровья, не вешать нос и не терять чувства оптимизма

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поддержала чемпионку Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёну Косторную, которой предстоит операция на бедре.

«В спорте очень редко кто обходится без травм, это практически нереально. Хочется пожелать ей здоровья, не вешать нос и не терять чувства оптимизма, веры в лучшее, что всё будет абсолютно хорошо и удачно. И, конечно, скорейшего возвращения обратно на лёд», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Под руководством Тутберидзе спортсменка стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух пожелал Косторной, чтобы она могла жить полной жизнью после операции на бедре.