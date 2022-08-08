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Авербух пожелал Косторной, чтобы она могла жить полной жизнью после операции на бедре

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Призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поддержал чемпионку Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёну Косторную, которой предстоит операции на бедре.
Авербух пожелал Косторной, чтобы она могла жить полной жизнью после операции на бедре
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Косторная — очень талантливая девчонка, она блестяще выступала на турнирах. Хочется пожелать ей, чтобы всё прошло максимально благополучно и она могла жить полной жизнью — выступать, работать, делать всё, чего она пожелает, к чему стремится», — приводит слова Авербуха ТАСС.

8 августа тренер спортсменки Елена Буянова сообщила, что фигуристка перенесёт операцию из-за обострения старой травмы бедра, а также пропустит контрольные прокаты сборной России в сентябре, но вернётся к чемпионату России.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Под руководством Тутберидзе спортсменка стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Буянова сообщила, что Косторная перенесёт операцию из-за полученной травмы бедра.

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