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Фигуристка Косторная перенесёт операцию из-за травмы бедра

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Тренер Елена Буянова сообщила, что чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная перенесёт операцию из-за полученной травмы бедра.
Фигуристка Косторная перенесёт операцию из-за травмы бедра
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели её сделать раньше, но очень долго ждали — не было расходников. Ждём скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — цитирует Буянову РИА Новости.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Под руководством Тутберидзе спортсменка стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Буянова вернулась к тренерской работе после перенесённого коронавируса.

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