Фигуристка Косторная перенесёт операцию из-за травмы бедра
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«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели её сделать раньше, но очень долго ждали — не было расходников. Ждём скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — цитирует Буянову РИА Новости.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.
Под руководством Тутберидзе спортсменка стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
Ранее Буянова вернулась к тренерской работе после перенесённого коронавируса.