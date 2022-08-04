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Буянова вернулась к тренерской работе после перенесённого коронавируса

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова вернулась к работе после перенесённой коронавирусной инфекции.
Буянова вернулась к тренерской работе после перенесённого коронавируса
  • РИА Новости

«Состояние здоровья отличное. Уже приступила к тренерской работе», — цитирует Буянову Sport24.

Специалист 26 июля сообщила, что была госпитализирована из-за COVID-19. Она является тренером олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой и серебряного призёра чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна.

Ранее президент Федерации фигурного катания Швеции Хелена Розен Андерссон заявила о непричастности организации к отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой.

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