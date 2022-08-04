Буянова вернулась к тренерской работе после перенесённого коронавируса
- РИА Новости
«Состояние здоровья отличное. Уже приступила к тренерской работе», — цитирует Буянову Sport24.
Специалист 26 июля сообщила, что была госпитализирована из-за COVID-19. Она является тренером олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой и серебряного призёра чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна.
Ранее президент Федерации фигурного катания Швеции Хелена Розен Андерссон заявила о непричастности организации к отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой.