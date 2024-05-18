Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор объявил о кампании «Нет вступлению в ЕС». Он также сообщил, что в нескольких городах республики прошёл Фестиваль дружбы народов, на котором граждане узнали больше о соседях Молдавии — странах Евразийского экономического союза.

«Сегодня стартовала и наша кампания «Нет вступлению в ЕС». Был рад обратиться к нашим жителям и рассказать, перед каким историческим выбором сейчас стоит Молдова. Думаю, многие сказки про Европу уже развеялись. Люди увидели цены на продукты в ЕС. Взлетят цены на газ и электричество», — сказал Шор.

Политик подчеркнул, что жителей Молдавии при этом вынуждают отказаться от молдавской идентичности, а впоследствии и от суверенитета.

«ЕС выкачает из страны человеческие ресурсы, будет воевать нашими руками», — заявил глава «Победы».

Вместе с этим партнёрство с ЕАЭС и, в частности, с Россией даст стране «дешевые газ и электроэнергию, поможет строить заводы, создавать новые рабочие места», добавил Шор.

«Тысячи гостей на нашем празднике убедились, что страны Евразийского экономического союза — наши настоящие друзья», — заключил он.

Спикер парламента республики Игорь Гросу ранее заявил, что референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз пройдёт 20 октября. В этот же день состоятся президентские выборы.