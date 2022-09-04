Андрей Мостовой: Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что нападающий Артём Дзюба не попрощался с санкт-петербургской командой.

«Дзюба же на следующий день после последней игры объявил об уходе. Помню, из Нижнего человек пять-шесть напрямую полетели в Москву, в том числе мы с Артёмом. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе. Написал ли Дзюба хоть что-то на прощание в командном чате? Нет, молча вышел из чата», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла пошутил о росте Дзюбы.