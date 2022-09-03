Тренер «Демирспора» пошутил о росте Дзюбы

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла поделился мнением о форварде Артёме Дзюбе.

«Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня. Он дал очень позитивный импульс коллективу и быстро освоился в команде», — приводит слова Монтеллы «Матч ТВ».

Он также заявил, что нападающий пока отстаёт от остальной команды по физической форме, потому что у него долгое время не было игровой практики. Однако, по его словам, уже сейчас Дзюба оказывает значительное влияние на игру.

«Он силён в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты», — добавил Монтелла.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк прокомментировал дебют Дзюбы за турецкий клуб.