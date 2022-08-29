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Кечинов: Абаскаль не видел Кофрие в стартовом составе, да и вообще в игре «Спартака»

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе защитника Максимилиано Кофрие из московского клуба в «Клермон» на правах аренды.
Кечинов: Абаскаль не видел Кофрие в стартовом составе, да и вообще в игре «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«А зачем «Спартаку» легионер, который просто сидит на лавке? Он не был сильнее наших ребят — тех же Денисова и Чернова. «Спартак» правильно решил избавиться от Кофрие: Абаскаль не видел в нём никакой перспективы», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Бельгиец будет выступать за французский клуб до конца июня 2023 года.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ещё не определился насчёт будущего нападающего Шамара Николсона в клубе.

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