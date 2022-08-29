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СЭ: Абаскаль пока не определился с будущим Николсона в «Спартаке» после прихода Бальде

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ещё не определился насчёт будущего нападающего Шамара Николсона в клубе.
СЭ: Абаскаль пока не определился с будущим Николсона в «Спартаке» после прихода Бальде
  • Gettyimages.ru

Возможно, судьба форварда будет решена после кубкового матча с «Крыльями Советов» 30 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена, несмотря на смену владельца клуба.

27-летний Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Ненад Портега, представляющий интересы Николсона, обратился к столичному клубу после перехода в команду форварда Бальде.

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