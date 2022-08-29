СЭ: Абаскаль пока не определился с будущим Николсона в «Спартаке» после прихода Бальде
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Возможно, судьба форварда будет решена после кубкового матча с «Крыльями Советов» 30 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена, несмотря на смену владельца клуба.
27-летний Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.
Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее агент Ненад Портега, представляющий интересы Николсона, обратился к столичному клубу после перехода в команду форварда Бальде.