СЭ: Абаскаль пока не определился с будущим Николсона в «Спартаке» после прихода Бальде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ещё не определился насчёт будущего нападающего Шамара Николсона в клубе.

Возможно, судьба форварда будет решена после кубкового матча с «Крыльями Советов» 30 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена, несмотря на смену владельца клуба.

27-летний Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Ненад Портега, представляющий интересы Николсона, обратился к столичному клубу после перехода в команду форварда Бальде.